Detienen a 8 personas por dos casos de despojo en la alcaldía Azcapotzalco

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Detenidos por despojo en Azcapotzalco. Foto: Fiscalía CDMX

Este sábado 12 de septiembre, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que obtuvieron la vinculación a proceso de ocho personas, como parte de dos investigaciones por despojo agravado en la alcaldía Azcapotzalco.

El primer caso fue registrado el pasado 6 de septiembre, en la colonia Santa Catarina, mientras que el segundo tuvo reporte del 7 de septiembre, en la colonia Victoria de las Democracias. Ambos casos fueron registrados en la alcaldía Azcapotzalco y fueron judicializados en menos de 72 horas.

En menos de 72 horas, obtuvimos la vinculación a proceso de ocho personas por dos casos de despojo agravado en la alcaldía Azcapotzalco.



En un caso, la investigación acreditó el uso de documentos falsos atribuidos al INVI y el cambio de cerraduras en dos departamentos; en el… pic.twitter.com/EgHR3CXlj4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 12, 2026

Primer caso: registrado en la colonia Santa Catarina

De acuerdo con el informe, en el primer caso, registrado el 6 de septiembre en la colonia Santa Catarina, un hombre identificado como Marcos Rafael “N” acudió, junto con tres personas, a un inmueble. Ahí, mostró documentos atribuidos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y cambió cerraduras de dos departamentos, a la vez que colocó sellos supuestamente emitidos por la institución.

Posteriormente, vecinos solicitaron apoyo y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Marcos Rafael “N”. Tras su detención, le fueron asegurados:

Desarmadores

Barreta

Pinzas

Piezas de cerraduras

Documentación aparentemente relacionada con el INVI

Derivado de la investigación pertinente, en la que se constató que el detenido no tiene relación alguna con el INVI, Marcos Antonio “N” fue vinculado a proceso y quedó bajo prisión preventiva. Asimismo, se fijó un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Segundo caso: en la colonia Victoria de las Democracias

En la colonia Victoria de las Democracias, el pasado 7 de septiembre fue detenido Marco Filemón “N”, quien se ostentaba como dueño de un inmueble, mismo al que arribó con 10 personas más. De acuerdo con reportes, el grupo rompió vidrios, puertas y ventanas para ingresar a varios departamentos y desalojar a sus ocupantes, así como pertenencias.

Tras su arribo al lugar, elementos de la SSC detuvieron a seis hombres y una mujer, a quienes pusieron a disposición de la Fiscalía CDMX. Tras completar la investigación, un juez de control vinculó a proceso a las siguientes personas:

Marco Filemón “N”

Marco “N”

José “N”

Juan “N”

Máximo “N”

Jonathan “N”

Herlinda “N”

La autoridad les imputó prisión preventiva, mientras que se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De este modo, tras dos casos suscitados en días consecutivos en la alcaldía Azcapotzalco, policías capitalinos detuvieron a ocho personas por despojo agravado, quienes permanecen en prisión mientras las autoridades continúan las investigaciones.

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