Fuerte accidente en la autopista México-Toluca deja dos muertos y provoca cierre vial

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El conductor de la camioneta resulto con lesiones menores. Foto: @Bomberos_CDMX

La autopista México-Toluca amaneció con serias afectaciones tras un accidente vial ocurrido en los carriles centrales que dejó como saldo, al menos, dos personas fallecidas.

Los hechos ocurrieron a la altura de la avenida Guillermo Haro, con dirección a Toluca, Estado de México. A pesar de que los hechos ocurrieron en la madrugada de este sábado, las afectaciones continuaron por la mañana, pues afectó por completo la circulación.

Atendimos el reporte de un choque entre dos vehículos en la Colonia Peña Blanca, Alcaldía Álvaro Obregón. #AlMomento, informo que uno de los vehículos se incendió y el otro terminó volcado. Hemos extinguido el fuego. Derivado del choque, lamentablemente, dos personas fallecieron… pic.twitter.com/0qEpAhDfzx — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 12, 2026

¿Qué fue lo que pasó en la autopista México-Toluca?

De acuerdo con los primeros informes, dos personas que circulaban en un automóvil eléctrico tuvieron un percance con una camioneta. Como resultado del fuerte impacto, la unidad de alta gama terminó volcada, mientras que la parte trasera del otro vehículo quedó destrozada; los tripulantes murieron calcinados.

El conductor de la camioneta, de aproximadamente 35 años de edad, resultó con lesiones que no requirieron trasladarlo al hospital. El hombre fue atendido en el lugar de los hechos y posteriormente remitido al Ministerio Público (MP) para continuar con las investigaciones correspondientes.

🔥🚘 Una pareja murió tras un choque y volcadura reportados durante la madrugada en la autopista México-Toluca, a la altura de Puerta Santa Fe.



El vehículo en el que viajaban, un BYD, terminó calcinado tras el impacto con otro automóvil.



Debido al accidente, la autopista… pic.twitter.com/WlFVms9xH4 — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 12, 2026

Elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender el reporte, donde procedieron a apagar las llamas en el vehículo eléctrico y colocar la camioneta en su posición normal.

“Acudimos a la colonia Zedec Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, para atender un reporte de choque. En el lugar se encontró un vehículo incendiado, en cuyo interior se localizaron dos personas sin vida, así como otro vehículo impactado y volcado”, señaló a través de su cuenta de X.

Informamos que acudimos a la colonia Zedec Santa Fe, en @AlcaldiaAO, para atender un reporte de choque. En el lugar se encontró un vehículo incendiado, en cuyo interior se localizaron dos personas sin vida, así como otro vehículo impactado y volcado sobre su costado derecho, por… pic.twitter.com/ECEymZ1Ba7 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 12, 2026

Afectaciones en la autopista México-Toluca

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona en la autopista México-Toluca para dar paso a los servicios de emergencia, así como a los peritos para la recuperación de los cuerpos de las víctimas.

Por este hecho, la vialidad se encuentra totalmente bloqueada, en los carriles centrales, en dirección hacia la capital del Estado de México. Las autoridades exhortaron a los automovilistas evitar la zona y tomar sus precauciones.

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