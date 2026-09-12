Activan Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la ZMVM; estos autos no circulan el domingo

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Fotos: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este sábado 12 de septiembre de 2026 la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que se registraran concentraciones máximas de 161 partes por billón (ppb) en la estación Benito Juárez y de 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán.

De acuerdo con la CAMe, la presencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país generó estabilidad atmosférica, viento muy débil en superficie y acumulación de contaminantes. A esto se sumaron la alta radiación solar y el transporte de precursores de ozono hacia el suroeste de la ZMVM.

Foto: IA

¿Qué vehículos no circulan este domingo 13 de septiembre?

La restricción vehicular aplicará de las 5:00 a las 22:00 horas para:

Vehículos particulares con holograma de verificación 2.

Vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Vehículos particulares con holograma 0 y 00, engomado rosa y terminación de placa 7 u 8.

Vehículos sin holograma de verificación, como antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras.

Además, se restringirá la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejarán de circular de las 6:00 a las 10:00 horas, salvo aquellos que formen parte del Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

En el caso de los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular, la restricción será de 10:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos están exentos?

La CAMe señala que están exentos de estas restricciones:

Vehículos eléctricos e híbridos, así como los que tengan matrícula ecológica u holograma exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, siempre que tengan engomado distinto al rosa y terminación de placa diferente a 7 u 8.

Vehículos particulares utilizados para atender una emergencia médica.

Taxis, de 5:00 a 10:00 horas, durante los días en que tengan restricción por el Hoy No Circula.

Vehículos de emergencia, servicios urbanos, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Transporte escolar y de personal que cumpla con las disposiciones vigentes.

Vehículos para cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.

Transporte autorizado de residuos y materiales peligrosos, con excepción de los que transporten combustibles.

Transporte público de pasajeros y turismo que cumpla con las disposiciones de verificación.

Vehículos que transporten mercancías o productos perecederos con refrigeración y unidades revolvedoras de concreto.

Motocicletas.

¿Qué recomienda la CAMe durante la contingencia?

La población debe evitar actividades cívicas, culturales, recreativas y ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. También se pide suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas durante ese periodo y posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados en ese horario.

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



Más información: https://t.co/tROocPErAZ pic.twitter.com/CNMWSkxegE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 12, 2026

La recomendación es especialmente importante para infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

También se recomienda facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes; evitar aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y productos con solventes; cargar gasolina después de las 18:00 y antes de las 10:00 horas; reparar fugas de gas doméstico y reducir el consumo de combustibles en casa.

¿Qué otras medidas contempla la Fase 1?

Las fuentes fijas de la industria manufacturera que generen precursores de ozono deberán reducir 40% sus emisiones y suspender actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones fugitivas de COV.

También se establecen restricciones para establecimientos que utilicen solventes y recubrimientos, negocios que empleen leña o carbón sin equipos de control de emisiones, estaciones de carburación, plantas de distribución de gas L.P., gasolineras y calderas de comercios y servicios.

La CAMe, Semarnat y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México darán seguimiento a la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas. La dependencia informó que emitirá un nuevo boletín este sábado a las 20:00 horas.