Martes de lluvias y cielo nublado en la CDMX, pronostica el Meteorológico

| 03:55 | Francisco López | Uno TV
Lluvia
Foto: Cuartoscuro

Este martes 1 de septiembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para la CDMX es cielo medio nublado y ambiente fresco durante la mañana, así como frío en zonas altas del Estado de México, con ambiente templado a cálido y cielo nublado por la tarde.

Asimismo, se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte y oeste) e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo será el clima este miércoles en la CDMX?

Por otra parte, para este miércoles se prevé cielo medio nublado con ambiente fresco a templado por la mañana, y frío en zonas altas del Estado de México, así como ambiente cálido e incremento de nubosidad durante la tarde.

Mientras que también se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte y noroeste), así como intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX, que pdorían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h

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