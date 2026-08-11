Martes, con cielo nublado, ambiente cálido, lluvias y granizo en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Lluvias intensas. Foto. Cuartoscuro.

Este martes 11 de agosto de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado y ambiente cálido, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX tendrá cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma por la mañana, así como ambiente cálido e incremento de nubosidad durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (oeste y suroeste), mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 a 50 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este miércoles en la CDMX?

Por otra parte, para este miércoles se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco a templado por la mañana, con ambiente cálido y cielo nublado durante la tarde.

Mientras que también se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (oeste y suroeste) y CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.