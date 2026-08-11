Denuncian 30 despojos de inmuebles en CDMX en 4 días

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Autoridades investigan casos de despojo. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) recibió 30 denuncias por despojo de inmuebles entre el 6 y el 10 de agosto de 2026, informó la fiscal capitalina Bertha Alcalde.

Las denuncias se acumularon después del caso ocurrido en la Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde una mujer fue señalada por ingresar ilegalmente a un inmueble.

Fiscalía analiza las denuncias por despojo

De acuerdo con la fiscal, las autoridades trabajan en cada una de las 30 carpetas de investigación para determinar cuáles corresponden efectivamente al delito de despojo.

“Esto lo que nos permite analizar es que tuvimos de estos treinta, cuatro casos de reacción inmediata, es decir, sí se trata de un evidente despojo y en donde estamos comprometidos a dar resultados de manera inmediata”, Bertha Alcalde, Fiscal General de Justicia de la CDMX

Del total de casos reportados:

4 casos corresponden a reacciones inmediatas, al existir elementos que apuntan a un posible despojo.

corresponden a reacciones inmediatas, al existir elementos que apuntan a un posible despojo. 8 casos continúan en análisis.

continúan en análisis. 18 casos posiblemente no acreditan el delito de despojo.

Bertha Alcalde explicó que, para los expedientes que continúan bajo análisis, se requiere obtener información del Poder Judicial, además de determinar si existe posesión o propiedad sobre losinmuebles involucrados.

“Ocho casos que todavía están en análisis, ¿qué quiere decir esto? Tenemos nosotros que obtener información también del Poder Judicial, poder determinar si hay o no posesión, si hay o no propiedad, hay mucho análisis que se requiere hacer respecto a esto y 18 casos en donde posiblemente no se trata como tal de un despojo”. Bertha Alcalde, Fiscal General de Justicia de la CDMX

La fiscal señaló que el objetivo es revisar cada caso antes de determinar si existe el delito y proceder conforme a la ley.

Caso Del Valle detonó protestas vecinales

La atención sobre este delito aumentó después de la denuncia de una invasión en la colonia Del Valle.

En ese caso, vecinos reportaron que una mujer habría ingresado a un domicilio de manera ilegal y señalaron que inicialmente fue puesta en libertad.

Ante esta situación, habitantes de la zona realizaron bloqueos en Avenida Coyoacán para exigir acciones de las autoridades.

Posteriormente, las autoridades informaron sobre la detención de la mujer identificada como Virginia N, señalada por su presunta participación en el caso.

Aseguran inmuebles y detienen a 21 personas

La Fiscalía informó que, durante el periodo referido, fueron asegurados cuatro inmuebles y 21 personas fueron detenidas por su presunta relación con casos de despojo.

Las investigaciones continúan para determinar la situación jurídica de las personas involucradas y establecer cuáles de las denuncias corresponden al delito.

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