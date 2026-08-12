Seguirán las lluvias y el ambiente cálido en la CDMX este miércoles

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 12 de agosto de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado con ambiente cálido y probabilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX tendrá cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma por la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.

De igual forma, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (centro y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este jueves en la CDMX?

Por otro lado, para este jueves se prevé cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, con ambiente cálido por la tarde.

Además, se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro y norte), y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento del sur y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

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