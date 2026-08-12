Intentan asaltar vehículo del coordinador del C5 en CDMX; escoltas detienen a sospechoso

| 19:59 | Sergio Iván González | Uno TV
Sujeto con arma réplica intenta asaltar camioneta de Coordinador del C5
Escoltas de coordinador del C5 frustraron asalto. Foto: SSC CDMX

Un presunto delincuente fue detenido este lunes tras un intento de asalto contra los ocupantes de un vehículo en el que viajaba el coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Dr. José Salvador Guerrero Chiprés, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron en el cruce de Abraham González y avenida Morelos, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Intento de asalto desata tiroteo

De acuerdo con la SSC, policías asignados como escoltas del funcionario realizaron disparos disuasivos para frustrar el robo y lograron detener a uno de los probables responsables.

Al sospechoso le fue asegurada una réplica de arma de fuego, por lo que será puesto a disposición del Ministerio Público.

Video muestra momento de la detención

En videos difundidos en redes sociales se observa la movilización de los elementos de seguridad asignados momentos después del intento de asalto. En las imágenes también se aprecia cómo el presunto responsable es sometido por los escoltas del coordinador del C5, mientras otros agentes aseguran la zona.

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