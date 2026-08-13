Jueves de lluvias en la CDMX, con pronóstico de cielo nublado y ambiente cálido

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 13 de agosto de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado, ambiente cálido y proabilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma por la mañana, con ambiente cálido e incremento de nubosidad durante la tarde.

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (norte y centro), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este viernes en la CDMX?

Para este viernes, se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado y frío en zonas altas de la CDMX, así como presencia de bruma por la mañana, con ambiente cálido durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte y noroeste), y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

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