Él es Octavio Jorge Cortés Jiménez, empresario señalado como agresor de una recepcionista en hotel de Santa Fe

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Identifican a agresor de recepcionista. Foto: IA

La agresión contra una recepcionista del complejo Park Life Paradox Santa Fe, captada por cámaras de seguridad y difundida ampliamente en redes sociales, detonó una búsqueda para identificar al hombre que aparece en el video.

A partir de esa grabación, reportes periodísticos señalaron como presunto agresor a Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien es conocido como “El Acapulco”, y quien tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Octavio Jorge Cortés Jiménez ha sido señalado en diversas publicaciones por su presunta participación en fraudes que habrían afectado el patrimonio y los ahorros de cientos de familias mexicanas. También se le atribuyen supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y antecedentes de violencia familiar.

Tras la difusión del video, diversos reportes señalaron que Cortés Jiménez llevaba aproximadamente un mes hospedado en el inmueble y que sería el hombre captado durante la agresión.

Octavio Jorge Cortés Jiménez aparece en “narcovolante”

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, Cortés Jiménez fue mencionado en un “narcovolante” difundido en Culiacán, Sinaloa, en el que se le señala como presunto operador inmobiliario de “Los Chapitos”.

En el mismo documento también aparecen nombres de influencers y políticos, como Markitos Toys, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza.

Volante difundido con presuntos vinculados al Cártel de Sinaloa. Foto: Especial

Sitio web publica acusaciones en su contra

Además de la información difundida en redes sociales, el sitio torretriana.com.mx publicó un texto en el que realiza diversos señalamientos contra Octavio Jorge Cortés Jiménez.

En esa publicación se le acusa de presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, de haber cometido un supuesto fraude mediante una empresa constructora denominada Grupo Universal y de haberse trasladado posteriormente a Estados Unidos.

Entre los materiales expuestos en el sitio, también aparecen llamados a presentar denuncias ante autoridades estadounidenses, como el FBI y la DEA. Además, se exhiben fotografías de él, en diferentes contextos.

Supuestos antecedentes de violencia familiar

El mismo texto también asegura que habría sido arrestado el 21 de octubre de 2025 en el condado de Sacramento por un caso de violencia doméstica, el cual, según esa publicación, fue desestimado el 12 de marzo de 2026.

Hasta el momento, esas acusaciones corresponden a señalamientos contenidos en dicha publicación y no forman parte de una resolución judicial o de un posicionamiento oficial de las autoridades, por lo que permanecen como denuncias públicas.

El perfil profesional del posible agresor

En paralelo, usuarios comenzaron a compartir el perfil de Octavio Jorge Cortés Jiménez publicado en la plataforma Búho Legal.

De acuerdo con esa ficha, cuenta con la cédula profesional 9573870 y aparece con especialidades en Derecho Administrativo, Civil y Mercantil.

El perfil también señala experiencia de litigio en Ciudad de México y Mazatlán, Sinaloa, además de estudios en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), el Centro Cultural Itaca, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Intercontinental.

El video muestra la agresión dentro de la recepción

De acuerdo con los reportes disponibles, los hechos ocurrieron el 29 de junio, alrededor de las 19:40 horas, en la recepción del complejo ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Las imágenes muestran a un hombre reclamar de forma violenta a la trabajadora por la supuesta falta de respuesta a un mensaje relacionado con la recepción de un paquete. Durante la discusión golpea en repetidas ocasiones el mostrador mientras lanza insultos.

Cuando la recepcionista intenta grabar lo sucedido con su teléfono celular, el hombre le arrebata el dispositivo y lo arroja al suelo.

En la grabación también aparece un elemento de seguridad privada que permanece en el lugar mientras ocurre el altercado.