Detienen en Estados Unidos al presunto agresor de la recepcionista de hotel en Santa Fe

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Foto: FGJCDMX

El presunto agresor de una recepcionista en un hotel de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, Octavio “N”, fue localizado y detenido en San Diego, California, informó la Fiscalía de la CDMX, que agregó que el sospechoso es investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras presuntamente agredir física y verbalmente a la víctima.

El incidente ocurrió el 29 de junio de 2026, cuando presuntamente atacó a la víctima al interior del hotel Park Life Paradox, quedando grabado en video que se viralizó en redes sociales.

¿Cómo fue la aprehensión de Octavio “N”?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a partir de las investigaciones, el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron establecer su probable participación y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Mientas que, ante la posibilidad de que hubiera salido de México, la institución capitalina solicitó una ficha roja de Interpol y estableció comunicación con autoridades de Estados Unidos. También fueron generadas alertas migratorias para facilitar su localización.

La coordinación permitió identificar al investigado luego de que fuera detenido por autoridades migratorias estadounidenses en San Diego, y tras confirmar su identidad, se estableció que era buscado por autoridades capitalinas.

Octavio “N” permanece bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, toda vez que la FGJCDMX mantiene comunicación con instituciones de ese país y con autoridades federales mexicanas para solicitar su deportación a México y continuar con el procedimiento correspondiente.

De igual forma, la dependencia recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Octavio “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

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