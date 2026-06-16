Este martes seguirán las lluvias y el ambiente cálido en la CDMX

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este martes 16 de junio de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado, así como probabilidad de lluvias con chubascos y descargas eléctricas, con temperaturas entre los 14 y los 28 grados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes en la CDMX se pronostica ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado, así como presencia de bruma durante la mañana, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (este) y lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento del suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

¿Cómo estará el clima este miércoles?

Por otra parte, para este miércoles se prevé ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado por la mañana, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado en la tarde.

Además, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX, acompañadas con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento del sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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