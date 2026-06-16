AICM anuncia descuentos de hasta 18% en taxis autorizados

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Foto: Cuartoscuro

Los usuarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México podrán acceder a descuentos promedio de hasta 18% en el servicio de taxis autorizados, informó este lunes el Grupo Aeroportuario Marina junto con la mayoría de las agrupaciones de transporte terrestre que operan en la terminal aérea.

La medida ya entró en vigor y forma parte de una serie de acuerdos entre las autoridades aeroportuarias y los concesionarios para fortalecer la competitividad del servicio y ofrecer mejores beneficios a los pasajeros.

Grupo Aeroportuario Marina y agrupaciones de taxi autorizado en el AICM anuncian descuentos y mejoras para modernizar el servicio. @aeropuertos_GAM https://t.co/60YznaliAx pic.twitter.com/i3tdwqK66O — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 15, 2026

Taxis autorizados del AICM ofrecen descuentos y programas de lealtad

De acuerdo con el comunicado, el beneficio contempla reducciones en las tarifas del servicio de taxi autorizado, así como programas de lealtad y ventajas para viajeros frecuentes.

Las autoridades señalaron que estos descuentos fueron posibles gracias a acciones enfocadas en disminuir costos operativos y mejorar la eficiencia del servicio de transporte terrestre dentro del aeropuerto.

El objetivo es que los pasajeros reciban beneficios directos al utilizar una de las principales opciones de movilidad desde y hacia el aeropuerto más transitado del país.

Preparan nueva bolsa de taxis en Terminal 2

Además de los descuentos, Grupo Aeroportuario Marina anunció un proyecto de modernización en el estacionamiento multimodal ubicado cerca de la Terminal 2.

Entre las mejoras previstas destacan:

Una nueva bolsa de taxis.

Oficinas administrativas para agrupaciones autorizadas.

Adecuaciones operativas.

Mejoras en infraestructura y atención al usuario.

Según la información oficial, estas acciones buscan optimizar la organización del servicio y ofrecer mejores condiciones tanto para operadores como para pasajeros.

Buscan tarifas más competitivas en el AICM

Las autoridades aeroportuarias indicaron que las medidas forman parte de una estrategia para fortalecer la transportación terrestre autorizada y mantener tarifas competitivas frente a otras alternativas de movilidad.

Con ello, el AICM busca mejorar la experiencia de viaje de millones de pasajeros que utilizan cada año sus instalaciones.

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