Miércoles con probabilidad de lluvias aisladas y cielo nublado en la CDMX
Este miércoles 16 de septiembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado con ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX tendrá este miércoles cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco durante la mañana, siendo frío en zonas altas del Valle de México, así como ambiente cálido e incremento de la nubosidad por la tarde.
De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en CDMX, acompañadas con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h.
¿Cómo estará el clima este jueves en la CDMX?
Por otra parte, para el jueves se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas durante la mañana, así como ambiente cálido por la tarde.
Asemás, se prevén lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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