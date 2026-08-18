Este martes continuará el ambiente cálido acompañado por lluvias en la CDMX

| 04:35 | Francisco López | Uno TV
CDMX espera lluvias fuertes
Foto: Cuartoscuro

Este martes 18 de agosto de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado, ambiente cálido y lluvias y chubascos durante la tarde con descargas eléctricas y posible granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la CDMX se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas de la región, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 26 a 28 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles en la CDMX?

Por otro lado, para el miércoles se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, con cielo medio nublado a nublado por la tarde.

Asimsimo, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte), posiblemente acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h

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