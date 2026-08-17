Aseguran en CDMX 8 inmuebles por denuncia de despojo en 12 días

GENERANDO AUDIO...

Inmuebles asegurados. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseguró ocho inmuebles relacionados con 14 denuncias por presunto despojo presentadas durante los últimos 12 días. Además, reportó cinco personas detenidas y dos casos que ya fueron judicializados.

La fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján informó que los aseguramientos se realizaron en las alcaldías:

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Despojo en CDMX: 14 casos identificados y 5 detenidos

Durante una conferencia de prensa, la fiscal explicó que las autoridades han identificado 14 casos que podrían constituir el delito de despojo.

“Hay 14 casos identificados como posibles despojos, a partir de esto ya se tienen cinco personas detenidas, dos judicializaciones, ocho inmuebles asegurados”. Bertha Alcalde, fiscal general de Justicia, CDMX

Asimismo, informó que en el mismo periodo se recibieron 46 denuncias adicionales, las cuales continúan bajo análisis para determinar si cumplen con los elementos legales necesarios para ser investigadas como despojo.

Detectan casos de despojo con violencia

Entre los casos recientes destaca una denuncia por despojo con violencia, en la que una persona acusó que, tras ausentarse por una emergencia médica, tres individuos ocuparon su departamento, cambiaron las chapas y posteriormente lo amenazaron con un arma de fuego.

“Se recibieron dos denuncias que están vinculadas a casos de despojo con violencia; en este caso, se trata de una víctima que denuncia que, tras ausentarse por una urgencia médica, tres personas ocupan su departamento cambian las chapas, y después lo amenazan con un arma de fuego”. Bertha Alcalde, Fiscal General de Justicia, CDMX.

SSC reporta 90 detenidos por despojo en 2026

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que de enero a la fecha han sido detenidas 90 personas relacionadas con reportes de allanamientos o ingresos irregulares a inmuebles.

De ese total, 44 detenciones ocurrieron en los últimos 15 días, luego del reforzamiento de la estrategia contra el despojo anunciada por la jefa de Gobierno.

“Desde enero de 2026 a la fecha se han logrado 27 remisiones con 90 personas detenidas relacionadas con reportes de allanamientos, ingresos por la fuerza o ingresos aparentemente irregulares a inmuebles en distintas zonas de la Ciudad de México… Cada remisión realizada es un posible despojo que evitamos en la ciudad tras el anuncio de la estrategia presentada, hace 12 días, por parte de nuestra jefa de Gobierno”. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, CDMX.

Entre los casos más relevantes de los últimos 15 días destacan dos en Iztapalapa:

El 15 de agosto en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, dos personas no pudieron acreditar la propiedad, y otro el 8 de agosto en la colonia Los Ángeles, en un inmueble reportado un día antes por el ingreso no autorizado de tres personas.

Además, en Venustiano Carranza, el 10 de agosto, se aseguró un inmueble en la colonia Revolución tras un reporte de cambio de chapas.

En Cuauhtémoc, en la colonia Santa María La Ribera, seis personas fueron sorprendidas cambiando la chapa de un inmueble para impedir el acceso a sus propietarios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.