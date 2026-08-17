Detienen a 44 personas por despojo durante operativo en alcaldías; suman 90 capturas en 2026 en CDMX

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Personas detenidas por despojo en la CDMX. Foto: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a 44 personas por hechos posiblemente relacionados con despojo entre el 5 y el 14 de agosto, como parte de la estrategia implementada para atender este delito en distintas alcaldías. Con estas acciones, la cifra de personas detenidas por este tipo de hechos durante 2026 llegó a 90, informó la dependencia.

Las capturas ocurrieron principalmente en situaciones de flagrancia, luego de que policías detectaran a personas que presuntamente ingresaron sin autorización a inmuebles mediante el uso de la fuerza o después de forzar accesos. Sin embargo, la SSC CDMX precisó que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinar, a partir de las investigaciones, si cada caso constituye el delito de despojo o alguna otra conducta.

Despojo en CDMX: ¿cómo ocurrieron las detenciones?

De acuerdo con la SSC, las 44 detenciones realizadas durante el periodo señalado ocurrieron en diferentes alcaldías y estuvieron relacionadas con intervenciones policiales ante ingresos no autorizados a propiedades.

Entre las conductas detectadas se encuentran:

Ingreso por la fuerza a domicilios

Entrada a inmuebles sin autorización

Forzamiento de chapas o puertas

Daños o ruptura de rejas para acceder a propiedades

Ingreso a predios después de brincar bardas

Casos en los que una tercera persona señaló a los detenidos por su posible participación en el hecho

La corporación indicó que las intervenciones se realizaron bajo la estrategia “Prevención, Restitución y Justicia ante el Despojo 2026”, cuyo objetivo es atender de manera inmediata situaciones relacionadas con la ocupación o ingreso irregular a inmuebles.

No obstante, una detención no implica por sí misma que una persona haya cometido el delito de despojo. La autoridad ministerial será la encargada de revisar cada caso y establecer la posible conducta delictiva.

Ya suman 90 detenidos por despojo durante 2026

Con las acciones efectuadas entre el 5 y el 14 de agosto, la SSC CDMX contabiliza 90 personas detenidas en lo que va de 2026 por hechos relacionados con posibles casos de despojo.

La dependencia destacó que parte de estas intervenciones se originan cuando los policías reciben reportes sobre personas que ingresan a propiedades sin autorización o cuando los propietarios o terceros solicitan apoyo ante una situación de este tipo.

La SSC subrayó que será la Fiscalía capitalina la institución que determine jurídicamente cada expediente, debido a que una conducta inicialmente reportada como despojo podría corresponder, después de las investigaciones, a delitos como robo o allanamiento.

Esta distinción resulta relevante porque la intervención policial ocurre ante la posible comisión de un ilícito, mientras que la clasificación jurídica definitiva corresponde a las autoridades ministeriales y, en su caso, judiciales.

¿Dónde denunciar un posible despojo en CDMX?

Ante cualquier situación que implique el ingreso no autorizado a un domicilio o predio, la SSC recomendó a los habitantes de la capital solicitar apoyo de las autoridades.

Las opciones señaladas por la corporación son:

911, para solicitar atención inmediata

Gabinete contra el Despojo: 55 5345 8120

Redes sociales oficiales de la SSC CDMX

Aplicación Mi Policía, para reportar conductas sospechosas y solicitar orientación

La dependencia pidió a la población utilizar los canales institucionales para reportar oportunamente este tipo de situaciones y permitir que los cuerpos de seguridad intervengan conforme a los protocolos establecidos.

En los casos en los que exista una disputa sobre la propiedad, posesión o legalidad de la ocupación de un inmueble, las autoridades deberán revisar la documentación y demás elementos de prueba para establecer quién tiene derechos sobre el predio y qué conducta se habría cometido.

La SSC reiteró que las 90 detenciones registradas en 2026 forman parte de acciones relacionadas con posibles hechos de despojo, pero será la Fiscalía capitalina la que determine la situación jurídica de cada persona y la clasificación definitiva de los casos.

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