Martes de chubascos en la CDMX, donde seguirá el ambiente cálido

| 03:55 | Francisco López | Uno TV
Foto: Cuartoscuro

Este martes 2 de junio de 2026 la CDMX tendrá ambiente fresco durante la mañana y cálido durante la tarde, con cielo nublado a lo largo del día, así como posibilidad de chubascos con descargas eléctricas y granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México tendrá cielo parcialmente nublado con ambiente fresco a templado durante la mañana, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado.

Mientras que también se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) para la CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 26 a 28 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento del variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles?

De igual forma, para este miércoles se prevé cielo medio nublado por la mañana con ambiente de fresco a templado, así como ambiente cálido y cielo nublado durante la tarde.

Asimismo, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 26 a 28 °C.
  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
  • Viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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