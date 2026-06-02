Caos en Línea 2 del Metro CDMX: largas filas y retrasos por cierre de Chabacano, Viaducto y San Antonio Abad

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Miles de usuarios enfrentaron retrasos y largas filas este lunes debido al cierre temporal de las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Para mitigar las afectaciones, autoridades implementaron un servicio provisional de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Sin embargo, la alta demanda provocó saturación, tiempos de espera prolongados y complicaciones para quienes buscaban llegar a tiempo a sus trabajos, escuelas o actividades diarias.

Cierre de estaciones provoca filas kilométricas

Desde las primeras horas del día, cientos de personas se concentraron en los puntos habilitados para abordar las unidades de RTP. No obstante, usuarios reportaron demoras de más de una hora para conseguir transporte, además de falta de información sobre los cambios operativos.

Algunos pasajeros señalaron que el cierre de estaciones en plena semana laboral generó afectaciones importantes en sus horarios y actividades.

Usuarios expresan molestia por las obras

Las filas y la saturación provocaron inconformidad entre los usuarios, quienes cuestionaron la planeación de los trabajos que se realizan en la Línea 2. Por ello, varios pasajeros consideraron que las obras debieron ejecutarse en fechas con menor afluencia o con una estrategia de movilidad más amplia para evitar afectaciones masivas.

Además, algunos expresaron dudas sobre si los trabajos estarán concluidos antes de los eventos relacionados con el Mundial de 2026.

CNTE complica operación del servicio emergente

La situación se agravó en la zona de Pino Suárez, donde las movilizaciones de la CNTE obligaron a modificar la ubicación de la base provisional de RTP. De este modo, el servicio fue trasladado a la zona de Diagonal 20 de noviembre y 5 de febrero, lo que generó mayor confusión entre los usuarios que ya esperaban transporte.

Algunas personas reportaron haber perdido citas, jornadas laborales e incluso actividades escolares debido a los retrasos acumulados durante el día.

Las autoridades prevén que las afectaciones continúen al menos hasta el próximo miércoles, mientras avanzan los trabajos de mantenimiento en la Línea 2 del Metro.

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