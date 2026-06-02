Videos: intensa granizada e inundaciones colapsan Cuajimalpa y dejan afectaciones en zonas del Edomex

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Intenso diluvio en Cuajimalpa y Huixquilucan. Foto: Cuartoscuro

Las intensas lluvias registradas este lunes, tras el inicio del temporal de lluvias a lo largo de la República Mexicana, dejaron varias afectaciones a lo largo de la Ciudad de México y del Estado de México. En ambas entidades, las precipitaciones se presentaron en las primeras horas de la tarde.

No obstante, la noche de este lunes 1 de junio, a través de redes sociales han comenzado a circular videos e imágenes de las afectaciones en ambos estados, principalmente en la alcaldía Cuajimalpa de la CDMX y en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México.

Cuajimalpa quedó repleta de granizo e inundaciones

En Cuajimalpa, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la alerta morada tras las intensas lluvias registradas.

A través de su cuenta de X, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, dio a conocer que se registró un deslave, el cual provocó la caída de un árbol. Dos vehículos quedaron afectados y una persona fue rescatada.

#AlMomento, cuatro células de Bomberos atienden diversos servicios por lluvias en Cuajimalpa. Informo que en la zona se registró un deslave que provocó la caída de un árbol de aproximadamente 15 m de largo sobre dos autos. De uno de los vehiculos rescatamos a una persona que… pic.twitter.com/5dUKSFQ8gO — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 2, 2026

De igual forma, como se observa a través de redes sociales, el granizo se acumuló en gran medida y afectó avenidas como Jesús del Monte.

Al momento del intenso diluvio, algunos automovilistas quedaron atrapados entre el nivel del agua y el hielo acumulado por la intensa granizada.

En más videos en redes, se observa el intenso flujo del agua y el hielo sobre avenida Jesús del Monte, entre Cuajimalpa y Huixquilucan.

Huixquilucan registró severas afectaciones

En el municipio de Huixquilucan, la intensa lluvia de este lunes dejó severas afectaciones en distintos puntos, con inundaciones que, incluso, superaron el metro de altura.

Interlomas colapsado, calles inundadas, el resultado de seguir dando permisos de construcción para beneficio económico de la familia Vargas Contreras.#Huixquilucan pic.twitter.com/j2c0bP1CJW — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) June 2, 2026

Algunas de las zonas afectadas fueron las siguientes, donde se generaron inundaciones, las cuales provocaron kilométricas filas de automóviles los cuales, algunos, sufrieron daño por el nivel del agua:

Autopista México-Toluca

Interlomas, en el Hospital Ángeles

Bajo puente de Paseo de la barranca

A su vez, se registraron deslizamientos de talud de lodo, a la altura de la caseta de La Venta, los cuales causaron daño a algunos vehículos.

Interlomas, Huixquilucan frente a Paseo Interlomas. pic.twitter.com/lLfr5eflfR — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) June 2, 2026

Bomberos de Huixquilucan y servicios de emergencia ya trabajan en distintos puntos para auxiliar a los afectados, así como para facilitar la vialidad en la zona.

El #EquipoDelta se encuentra desplegado en distintos puntos de #Huixquilucan atendiendo las afectaciones derivadas de la fuerte lluvia registrada esta tarde.



Nuestro personal trabaja de manera coordinada para brindar apoyo a la ciudadanía. pic.twitter.com/UJcJhnBLwQ — Aguas de Huixquilucan (@SistemaAguasHXQ) June 2, 2026

Hasta el momento, las autoridades no reportaron lesionados. Sin embargo, para las próximas horas se espera que continúe lloviendo en ambas entidades, así como en diferentes puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

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