Activan alerta púrpura en Cuajimalpa por lluvias intensas esta noche

| 21:41 | L G Suárez | UnoTV
Hay posible caída de granizo. FOTO: Cuartoscuro

Por lluvia en CDMX, autoridades activaron una Alerta Púrpura, por pronóstico de fuertes precipitaciones que pueden ocasionar importantes encharcamientos y asentamientos viales, caída de árboles y afectaciones en la alcaldía Cuajimalpa. 

La alcaldía Cuajimalpa se encuentra en alerta por lluvias intensas con acumulaciones mayores a 70 mm, según el aviso emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. El periodo de riesgo se extiende desde las 20:50 hasta las 00:00 horas del 2 de junio de 2026.

Entre los peligros asociados se destacan las corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la posible caída de ramas, árboles y lonas. Se recomienda a la población evacuar con prioridad a niños, adultos mayores y personas con discapacidad en caso de inundación o deslizamiento.

La SSC invita a los automovilistas a conducir con precaución ante la lluvia en CDMX, atender las indicaciones y los cortes de circulación que pudieran presentarse con motivo de alguna afectación vial o inundación en las calles, así como mantenerse alerta ante los reportes de las probabilidades de lluvias. 

Se activa la alerta roja y naranja

A través de redes sociales, la dependencia destacó que también se activó la Alerta Roja en la alcaldía Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, por la intensificación de lluvias fuertes para la noche del lunes. Por ello, reiteran el llamado a la población a extremar precauciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja en 4 las alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de posible caída de granizo para la noche de este lunes 1 de mayo de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial, las precipitaciones se presentarán entre las 20:50 y las 00:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Recomendaciones ante alerta por lluvias en CDMX

Ante las intensas lluvias registradas en la capital, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población. Entre ellas destacan:

  • Evitar cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua
  • No refugiarse de la lluvia bajo los árboles
  • De ser posible esperar que la lluvia disminuya
  • Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de las casas

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