Este jueves la CDMX seguirá con cielo nublado, ambiente cálido y probabilidad de lluvias

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 20 de agosto de 2026, la Ciudad de México seguirá con cielo nublado y ambiente cálido con probabilidad de chubascos y lluvias durante el día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX tendrá cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, asi como ambiente frío en zonas altas del Estado de México, con ambiente cálido e incremento de nubosidad por la tarde.

De igual forma, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (norte y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima en la CDMX este viernes?

Por otra parte, para este viernes se prevé que la CDMX tenga cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, asi como ambiente frío en zonas altas del Estado de México, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

Además, se pronostican chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (noroeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

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