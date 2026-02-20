Se espera cielo despejado y ambiente caluroso para este viernes en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Este viernes 20 de febrero, el clima en la Ciudad de México (CDMX) será estable y sin lluvia. Por la mañana se espera cielo despejado con bruma, ambiente fresco a templado y frío en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será cálido y el cielo estará parcialmente nublado.

De acuerdo con el pronóstico, no se prevén lluvias ni en la CDMX ni en el Estado de México. El viento será de dirección variable con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Clima en CDMX hoy 20 de febrero: temperaturas y viento

Para la Ciudad de México, la temperatura mínima estimada será de 10 a 12 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 28 y 30 °C.

En Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 25 a 27 °C.

Durante la mañana, el ambiente será fresco en la región y frío en zonas altas mexiquenses. Por la tarde, el calor se hará presente, aunque sin probabilidad de lluvia.

El viento de dirección variable oscilará entre 10 y 25 km/h, con rachas que podrían llegar a los 40 km/h.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios de temperatura a lo largo del día, especialmente en zonas serranas del Estado de México, donde el ambiente será más frío durante las primeras horas.

El pronóstico no contempla precipitaciones para este viernes en el Valle de México.

