Jueves de lluvias en la CDMX, con ambiente cálido y cielo nublado

| 03:55 | Francisco López | Uno TV
Lluvias
Foto: Getty Images

Este jueves 6 de agosto de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado y ambiente cálido durante el día, así como probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con actividad eléctrica y granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana la CDMX tendrá cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes en la CDMX?

Por otro lado, para este viernes se pronostica cielo medio nublado a nublado en la CDMX, con ambiente fresco con presencia de bruma durante la mañana así como ambiente frío en zonas altas, y ambiente templado a cálido por la tarde.

Mientras que se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.

  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
  • Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

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