Proponen crear estacionamientos exclusivos para motocicletas en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Proponen estacionamientos exclusivos para motocicletas en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Una diputada propuso en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) crear estacionamientos exclusivos para motocicletas en la capital del país. El objetivo, explicó la legisladora, sería que los motociclistas ya no dejen sus vehículos en lugares que afectan a los peatones.

Diputada propone crear estacionamientos exclusivos para motocicletas en CDMX

De acuerdo con el Congreso de la Ciudad de México, la diputada María del Rosario Morales Ramos, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), propuso realizar algunas reformas a la Ley de Movilidad capitalina para que se creen estacionamiento exclusivos para motocicletas.

Al respecto, la legisladora explicó que el principal objetivo sería que los motociclistas ya no coloquen sus vehículos en banquetas, rampas de accesibilidad y cruces peatonales, ya que afectan el paso de los peatones capitalinos.

“El pasado 5 de agosto, en la Comisión Permanente del Congreso capitalino se dio a conocer que la legisladora de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) registró una iniciativa para adicionar el Artículo 208 Bis a dicho ordenamiento, para que sea factible la creación de un Programa Integral de Ordenamiento del Estacionamiento de Motocicletas“, informó el Congreso capitalino.

También en su propuesta, la diputada indica que habilitar espacios solamente para motocicletas permitirá ordenar las vialidades, mejorar la movilidad, cuidar las áreas peatonales, proteger a los transeúntes y hacer un mejor uso del espacio público en toda la ciudad.

¿Cómo se crearían los estacionamientos exclusivos para motocicletas en CDMX?

La legisladora María del Rosario Morales Ramos plantea que para crear los estacionamientos exclusivos para motocicletas, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) deberá elaborar un programa para identificar los puntos donde hacen falta, así como para definir los criterios para su instalación.

Esto, recalca, con el propósito de que mantener libres las banquetas y garantizar una mejor convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

¡Ojo! Según la legisladora, la intención no es prohibir el uso de las motocicletas ni afectar a quienes dependen de ellas para trabajar, sino ordenar el espacio público para que cada tipo de transporte cuente con áreas adecuadas y se reduzcan los riesgos para quienes caminan por la ciudad.

También menciona ejemplos en ciudades como Taipéi, Londres, Madrid, Barcelona, São Paulo y París, donde se han creado carriles preferentes, zonas de espera y cajones exclusivos para motocicletas.

Por último, el Congreso de la CDMX informó que la propuesta fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, para su análisis y dictaminación.

🏛️🛵🛑Buscan crear estacionamientos exclusivos para motocicletas en la CDMX.



🔗Más detalles aquí👇🏽 https://t.co/XrpArcSVh7 pic.twitter.com/OYfRZNHD5T — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 8, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.