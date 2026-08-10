Feria de Regreso a Clases 2026 en la CDMX; ve fechas y sede

GENERANDO AUDIO...

Compra de útiles escolares. Foto: Cuartoscuro

La Feria de Regreso a Clases 2026 llega a la Ciudad de México (CDMX) para que los padres de familia se preparen para el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027. Esta iniciativa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) busca brindar una opción económica para adquirir útiles escolares y uniformes.

¿Cuándo se realizará la Feria del Regreso a Clases 2026 en la CDMX?

En la Ciudad de México, la Feria del Regreso a Clases se llevará a cabo el próximo 15 y 16 agosto, en la Expo Reforma, de 9:00 a 20:00 horas. La entrada es completamente gratuita.

Para los interesados en asistir, la Expo Reforma se ubica en Av. Morelos 67, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, a unas cuadras de la estación Juárez del Metro (Línea 3).

¿Qué hay en la Feria del Regreso a Clases 2026?

Productos: ropa, mochila, calzado, útiles, libros y servicios de telecomunicación

ropa, mochila, calzado, útiles, libros y servicios de telecomunicación Servicios gratuitos: certificados médicos y cortes de cabello sin costo

Apoyo directo de Profeco: asesorías jurídicas y talleres de tecnologías domésticas

¿Cuándo es el regreso a clases?

De acuerdo con el calendario del Ciclo Escolar 2026-2027, el regreso a clases está programado para el próximo lunes 31 de agosto.

¿Qué útiles necesita cada grado de primaria?

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

tamaño profesional 1 cuaderno de rayas tamaño profesional

tamaño profesional Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

y lápiz adhesivo Lápices de colores de madera o pinturas de cera

o 50 hojas blancas

Segundo grado de primaria

La misma lista anterior, agregando un lápiz bicolor

Tercer grado de primaria

2 cuadernos de cuadrícula chica

1 cuaderno de rayas

Lápiz, bicolor, bolígrafo, goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo

Regla de plástico

Lápices de colores

50 hojas blancas

¿Qué útiles necesitarán los estudiantes de 4° a 6° de primaria?

4 cuadernos de cuadrícula chica

1 cuaderno de rayas

Lápiz, bicolor, bolígrafo y marcatextos

Goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo

Caja de colores

Juego de geometría

50 hojas blancas

¿Qué útiles escolares pide la SEP para secundaria?

Para los tres grados de secundaria, la dependencia recomendó contar con:

Un cuaderno para cada materia (el tipo será definido por cada docente)

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo

Caja de lápices de colores

Juego de geometría

50 hojas blancas

En asignaturas como Educación Física, Artes o prácticas de laboratorio, el profesorado podrá solicitar materiales adicionales cuando sean necesarios para las actividades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.