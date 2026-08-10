Feria de Regreso a Clases 2026 en la CDMX; ve fechas y sede
La Feria de Regreso a Clases 2026 llega a la Ciudad de México (CDMX) para que los padres de familia se preparen para el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027. Esta iniciativa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) busca brindar una opción económica para adquirir útiles escolares y uniformes.
¿Cuándo se realizará la Feria del Regreso a Clases 2026 en la CDMX?
En la Ciudad de México, la Feria del Regreso a Clases se llevará a cabo el próximo 15 y 16 agosto, en la Expo Reforma, de 9:00 a 20:00 horas. La entrada es completamente gratuita.
Para los interesados en asistir, la Expo Reforma se ubica en Av. Morelos 67, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, a unas cuadras de la estación Juárez del Metro (Línea 3).
¿Qué hay en la Feria del Regreso a Clases 2026?
- Productos: ropa, mochila, calzado, útiles, libros y servicios de telecomunicación
- Servicios gratuitos: certificados médicos y cortes de cabello sin costo
- Apoyo directo de Profeco: asesorías jurídicas y talleres de tecnologías domésticas
¿Cuándo es el regreso a clases?
De acuerdo con el calendario del Ciclo Escolar 2026-2027, el regreso a clases está programado para el próximo lunes 31 de agosto.
¿Qué útiles necesita cada grado de primaria?
- 2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional
- 1 cuaderno de rayas tamaño profesional
- Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo
- Lápices de colores de madera o pinturas de cera
- 50 hojas blancas
Segundo grado de primaria
- La misma lista anterior, agregando un lápiz bicolor
Tercer grado de primaria
- 2 cuadernos de cuadrícula chica
- 1 cuaderno de rayas
- Lápiz, bicolor, bolígrafo, goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo
- Regla de plástico
- Lápices de colores
- 50 hojas blancas
¿Qué útiles necesitarán los estudiantes de 4° a 6° de primaria?
- 4 cuadernos de cuadrícula chica
- 1 cuaderno de rayas
- Lápiz, bicolor, bolígrafo y marcatextos
- Goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo
- Caja de colores
- Juego de geometría
- 50 hojas blancas
¿Qué útiles escolares pide la SEP para secundaria?
Para los tres grados de secundaria, la dependencia recomendó contar con:
- Un cuaderno para cada materia (el tipo será definido por cada docente)
- Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo
- Caja de lápices de colores
- Juego de geometría
- 50 hojas blancas
En asignaturas como Educación Física, Artes o prácticas de laboratorio, el profesorado podrá solicitar materiales adicionales cuando sean necesarios para las actividades.
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