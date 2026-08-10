Aspirantes de la UNAM y jubilados del IPN encabezan las movilizaciones en CDMX este 10 de agosto

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Movilizaciones sociales en la CDMX este lunes 10 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 10 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán aspirantes seleccionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y jubilados del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 10 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/hNRslqGtJD — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 10, 2026

En total, están previstas:

8 concentraciones

5 citas agendadas

11 eventos de esparcimiento

12 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones previstas

10:00 horas — SITUAM, Iztapalapa Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, colonia Leyes de Reforma 1ª Sección. Demanda: solicitar un dictamen para la reapertura del Edificio L, correspondiente a la Biblioteca, afectado por el sismo de 2017. Aforo estimado: 50 personas.

12:00 horas — Plataforma 4:20, Cuauhtémoc y Benito Juárez Puntos: Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín; y posteriormente Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc. Actividad: recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres sobre reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

12:00 horas — Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Cuauhtémoc Lugar: restaurante Tierra Dentro, Milán 22, colonia Juárez. Actividad: conferencia de prensa relacionada con el cambio de medidas cautelares en un caso de homicidio ocurrido en 2005. Aforo: 10 personas.

12:00 horas — Aspirantes seleccionados de la UNAM, Coyoacán Lugar: Biblioteca Central, Ciudad Universitaria. Demanda: que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 y rechazo al examen de control. Riesgo vial: la SSC advierte que no se descarta una marcha dentro de Ciudad Universitaria y afectaciones en Insurgentes Sur, particularmente en las inmediaciones de Rectoría . Aforo: 100 personas.

12:00 horas — Jubilados del IPN, Gustavo A. Madero Lugar: Secretaría de Administración del IPN, en Miguel Bernard y Av. Miguel Othón de Mendizábal, colonia La Escalera, Zacatenco. Demanda: pago de gratificaciones y finiquitos pendientes desde 2024, reparación del daño y garantías para evitar que la situación se repita. Aforo: 150 personas.

16:00 horas — Alumnos consejeros de la UPIITA, Gustavo A. Madero Lugar: Auditorio de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada, Av. Instituto Politécnico Nacional 2580, colonia La Laguna Ticomán. Actividad: mesa de diálogo con autoridades por una denuncia relacionada con daños y desorden en el archivo histórico y videoteca de Canal Once. Aforo: 25 personas.

18:00 horas — Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos, Azcapotzalco Lugar: Mercado Clavería, Irapuato 62, colonia Clavería. Actividad: asamblea general para abordar temas relacionados con violencia gubernamental, reuniones con autoridades de desarrollo económico y avances de iniciativas ciudadanas. Aforo: 150 personas.

Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical, Benito Juárez Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México-Coyoacán 259, colonia General Anaya. Actividad: instalación de mesas para recabar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.



Citas agendadas en el Centro y otras zonas

Además de las concentraciones anteriores, se tienen previstas cinco citas en distintos puntos de la capital:

10:00 horas — Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1. Exigen el pago del finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 40.

11:00 horas — Movimiento Plural de Maquineros Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1. Solicitan el cese de operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales. Aforo: 20.

11:00 horas — Vecinos de la colonia Colmena Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata 48, Cuauhtémoc. Solicitan reparación de daños ocasionados por inundaciones registradas en 2025. Aforo: 15.

15:30 horas — Frente Nacional de Asentamientos Humanos Unidos, Sierra de Santa Catarina Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1. Solicitan regularización de predios, cambio de uso de suelo y freno a demoliciones. Aforo: 25.

10:00 horas — Frente Impulsivo Popular de la Convención de la CDMX Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, Gabriel Hernández 56, colonia Doctores. Demandan la liberación de ocho personas detenidas por un caso de despojo. Aforo: 15.



Plantones que permanecen activos

Además de las concentraciones programadas para hoy, un reporte actualizado de la agenda de movilizaciones identifica plantones activos en diferentes puntos de la capital. Entre los señalados están:

Zócalo capitalino: Resistencia Civil MX, Petroleros y Mexicanos del Sureste, y habitantes Cruz Fandango Guerrero.

Resistencia Civil MX, Petroleros y Mexicanos del Sureste, y habitantes Cruz Fandango Guerrero. Plaza de la Mexicanidad: familiares de extrabajadores de Pemex y Frente Internacional Obradorista.

familiares de extrabajadores de Pemex y Frente Internacional Obradorista. Canal Once, Miguel Hidalgo: Comunidad Politécnica.

Comunidad Politécnica. INPI, Benito Juárez: Comunidad Indígena Otomí y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata.

Comunidad Indígena Otomí y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Arcos del Edificio de Gobierno, Centro: habitante procedente de Huetamo, Michoacán.

habitante procedente de Huetamo, Michoacán. Reforma 211-213, Cuauhtémoc: Frente Oriente, Ayotzinapa y UPVA.

Frente Oriente, Ayotzinapa y UPVA. Tonalá 125, Roma Norte: personas afectadas por desalojo.

personas afectadas por desalojo. República de Cuba 11, Centro: familias desalojadas.

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