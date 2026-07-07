Martes de lluvias y ambiente cálido con cielo nublado en la CDMX
Este martes 7 de julio de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo medio nublado a nublado con ambiente cálido y probabilidad de lluvias puntuales fuertes.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Valle de México tendrá este martes cielo medio nublado con bruma y bancos de niebla durante la mañana, además de ambiente fresco a templado, tornándose frío en las zonas altas, mienras que por la tarde se pronostica ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado.
De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (centro y oeste), mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima en la CDMX este miércoles?
Por otra parte, para este miércoles se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma y bancos de niebla, así como ambiente fresco a templado por la mañanad, con ambiente cálido y cielo nublado durante la tarde.
Mientras que se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte, centro y este), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 22 a 24 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.
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