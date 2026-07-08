Este miércoles seguirán las lluvias y el cielo nublado con ambiente cálido en la CDMX

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 8 de julio de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado con ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde, así como probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX tendrá cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco a templado durante la mañana, así como ambiente cálido y cielo nublado por la tarde.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (centro, oeste y este), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este jueves en la CDMX?

Por otra parte, para este jueves se prevé cielo medio nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado durante la mañana, así como ambiente templado a cálido y cielo nublado por la tarde.

De igual forma, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte, centro y este), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

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