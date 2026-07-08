Denuncian robo de esculturas de Carrington, y otras 8 piezas de parroquia en San Cosme
Sujetos desconocidos robaron las esculturas y sus placas de bronce, de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, informó el sacerdote José de Jesús Aguilar Valdés.
De acuerdo con la denuncia, las cámaras de seguridad captaron a un sujeto encapuchado que ingresó al atrio del templo alrededor de las 4:00 de la mañana y, utilizando una herramienta, desprendió varias piezas colocadas en los jardines de la iglesia. De acuerdo con el sacerdote, los robos ocurrieron en dos noches distintas, alrededor de las 4:00 horas.
Entre los objetos sustraídos se encuentran una escultura de la artista Leonora Carrington, una obra inspirada en Remedios Varo, dos figuras de ángeles de bronce y cinco placas conmemorativas, mientras el valor estimado de las piezas robadas supera los 150 mil pesos. Las esculturas estaban fijadas con cemento y espuma, por lo que fueron arrancadas de sus bases, lo que habría provocado daños en las obras.
A través de redes sociales, el padre José de Jesús Aguilar difundió imágenes del robo y pidió apoyo de la ciudadanía para evitar la compra o comercialización de las piezas. “Si alguien se las ofrece o quiere vender, sepan que son robadas y comuníquense a santoscosmeydamian@yahoo.com”, señaló el sacerdote, quien también solicitó que cualquier información sobre su paradero sea reportada a la parroquia.
Tras la denuncia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación y revisa las grabaciones de videovigilancia para identificar a los responsables.
Toda vez que, de acuerdo con el comunicador Carlos Jiménez, uno de los presuntos asaltantes ya habría sido detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras que todavía buscan a sus cómplices.
La Parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada sobre la calzada México-Tacuba, resguarda parte del patrimonio histórico y artístico de la capital, por lo que el robo ha generado preocupación entre la comunidad religiosa y vecinos de la zona.
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