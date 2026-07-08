Fiscalía de CDMX confirma a Uno TV investigación a acompañantes de Isaías, joven que murió en festejos mundialistas

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Festejos mundialistas dejaron 5 muertos. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la actuación de los acompañantes de Isaías Aparicio Trejo, el joven de 19 años que murió durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, el pasado 30 de junio en el Ángel de la Independencia.

En entrevista con Uno TV, la coordinadora general de Atención a Víctimas de la FGJCDMX, Gianni Rueda, informó que se revisan cámaras de videovigilancia públicas y privadas para determinar si dos jóvenes y una mujer que estaban con Isaías incurrieron en alguna responsabilidad al dejarlo solo.

Fiscalía descarta, por ahora, un homicidio

La funcionaria señaló que, hasta el momento, la investigación no apunta a un homicidio.

“Hasta este momento, la Fiscalía no cuenta con información que indique que Isaías haya sido víctima de un homicidio… Sin embargo, existen algunos indicios de que sus acompañantes lo dejaron solo en ese estado, en estado de ebriedad y esto está siendo investigado a fondo por parte de la Fiscalía porque puede implicar algunas responsabilidades”. Gianni Rueda, coordinadora general de Atención a Víctimas, FGJCDMX.

Rueda destacó que la versión de las personas que acompañaban a Isaías esa noche es que buscaron ayuda, por lo que dejaron solo al joven.

“Le comentaron a su mami que estaban con él ese día, que se espantaron, que fueron a pedir ayuda”. Gianni Rueda, coordinadora general de Atención a Víctimas, FGJCDMX

Necropsia confirmó intoxicación alcohólica

De acuerdo con Rueda, la necropsia indica que el cuerpo del joven presentaba 354 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre.

“El resultado de la necropsia habla, efectivamente, de una broncoaspiración por alcohol. Estamos hablando de una intoxicación grave, estamos hablando de una congestión alcohólica”. Gianni Rueda, coordinadora general de Atención a Víctimas, FGJCDMX.

Se investiga también el presunto robo de sus pertenencias

Respecto a la denuncia de la familia sobre el presunto robo de la mochila y el teléfono celular de Isaías, las autoridades indicaron que también forma parte de las investigaciones.

Uno de ellos declaró que durante los festejos le fue robada su mochila en medio de la multitud.

“El chico dice: sí, yo tomé y más adelante con tanto bullicio y tanta bola, me la quitaron”. Gianni Rueda, coordinadora general de Atención a Víctimas, FGJCDMX.

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