Pronostican lluvia fuerte y calor de hasta 29 grados en CDMX para este martes

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Lluvia y 29 °C se prevé en CDMX este martes. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 4 de agosto se prevén más lluvias fuertes por la tarde en la Ciudad de México.

Asimismo, como informó el SMN, la temperatura se mantendrá cálida para este lunes, con un ligero aumento. Por ello, las máximas podrían alcanzar los 29 °C.

Esta noche se espera ambiente templado, cielo mayormente nublado con #lluvias ligeras dispersas.



Mañana, después del mediodía, se prevé ambiente caluroso, lluvia y chubascos con posible caída de granizo y actividad eléctrica.#Temperatura actual: 20 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/vqdKHgeiqV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 4, 2026

Calor, vientos y lluvias para este martes 4 de agosto

En el reporte del SMN se informó que, por la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 27 a 29 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 23 a 25 °C. Continuarán los chubascos y las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

A su vez, este 4 de agosto se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante tormentas eléctricas:

En caso de tormentas eléctricas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Evita utilizar paraguas con punta metálica

No te refugies debajo de árboles

Evita asomarte en azoteas y balcones

Desconecta aparatos eléctricos ante sube y baja de voltaje

Resguarda animales de compañía

Se prevén lluvias con actividad #eléctrica en el norte de la Ciudad de México. Toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NTDwTHoccT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 3, 2026

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