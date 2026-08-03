Propone PAN crear juzgados especializados para atender despojos en CDMX; ofrece asesoría jurídica a afectados

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PAN propone juzgados especializados para atender despojos en CDMX. Foto: Uno TV

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que trabaja en una iniciativa de reforma para crear juzgados especializados en casos de despojo en la Ciudad de México, con el objetivo de agilizar la atención de las denuncias ante el aumento de este delito en la capital.

La propuesta fue presentada luego de diversas denuncias y movilizaciones de personas que aseguran haber sido víctimas del despojo de inmuebles.

PAN busca atención inmediata a denuncias por despojo

El diputado Federico Döring explicó que la intención es contar con juzgados que operen de forma permanente, similares a los especializados en justicia para adolescentes.

“Son los únicos juzgados que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día, no importa si es día inhábil, si es fin de semana. Algo así hay que crear para que cualquier denuncia de despojo tenga un juez específico, con la mayor visibilidad y atención inmediata”. Federico Döring, diputado del PAN.

El legislador indicó que la medida busca acelerar la respuesta de las autoridades y brindar mayor certeza jurídica a quienes denuncian este delito.

Ofrecerán asesoría jurídica y apoyo con cámaras

Como parte de esta estrategia, legisladores del PAN se reunieron este lunes con personas afectadas por casos de despojo en la colonia Del Valle.

Durante el encuentro, anunciaron que ofrecerán:

Asesoría jurídica gratuita

Acompañamiento legal

Entrega de cámaras de videovigilancia y luminarias vecinales para quienes busquen proteger inmuebles deshabitados

El diputado Federico Chávez afirmó que fortalecer la vigilancia puede ayudar a documentar posibles delitos.

“Estamos entregando luminarias vecinales y cámaras, porque nosotros creemos que una calle bien iluminada y que tenga un seguimiento documentado es lo que nos puede ayudar para llevar las pruebas” Federico Chávez, diputado del PAN.

¿Dónde solicitar el apoyo?

Las personas interesadas en recibir asesoría o solicitar el programa de apoyo podrán comunicarse al 55 52 42 06 00.

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