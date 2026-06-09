Clima en CDMX, Guadalajara y Monterrey: pronóstico de lluvias y temperaturas del 9 al 11 de junio

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Foto: Cuartoscuro | IA

Las tres ciudades mexicanas que serán sede del Mundial tendrán condiciones meteorológicas contrastantes durante los próximos días. Mientras la Ciudad de México y Guadalajara mantendrán un ambiente lluvioso, Monterrey registrará temperaturas elevadas y escasas precipitaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán presentes en gran parte del país debido a la influencia de la baja presión remanente de Boris, canales de baja presión, ingreso de humedad y otros sistemas atmosféricos. Además, continuará el ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.

Ciudad de México: tres días consecutivos con lluvias

La capital del país permanecerá bajo condiciones inestables durante martes, miércoles y jueves.

Martes 9 de junio

Temperatura máxima: 27°C

Temperatura mínima: 16°C

Condición: lluvia

Para este día, el SMN prevé lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Miércoles 10 de junio

Temperatura máxima: 27°C

Temperatura mínima: 15°C

Condición: lluvia

El organismo mantiene el pronóstico de lluvias, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en la capital.

Jueves 11 de junio

Temperatura máxima: 27°C

Temperatura mínima: 15°C

Condición: lluvia

Las precipitaciones continuarán, principalmente en el sur de la ciudad, con intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Guadalajara: seguirá el temporal de lluvias

La capital jalisciense también registrará precipitaciones durante los próximos tres días.

Martes 9 de junio

Temperatura máxima: 29°C

Temperatura mínima: 18°C

Condición: lluvia

El sur de Jalisco tendrá lluvias muy fuertes, mientras que en Guadalajara se esperan precipitaciones durante la jornada.

Miércoles 10 de junio

Temperatura máxima: 32°C

Temperatura mínima: 20°C

Condición: lluvia

El pronóstico indica lluvias fuertes en distintas regiones del estado, incluidas zonas cercanas al área metropolitana.

Jueves 11 de junio

Temperatura máxima: 32°C

Temperatura mínima: 20°C

Condición: lluvia

Persistirán las lluvias debido al ingreso de humedad y otros sistemas atmosféricos que afectan al occidente del país.

Monterrey: calor y pocas lluvias

A diferencia de las otras dos sedes mundialistas, Monterrey tendrá temperaturas más elevadas y condiciones mayormente secas.

Martes 9 de junio

Temperatura máxima: 35°C

Temperatura mínima: 22°C

Condición: medio nublado

Aunque Nuevo León presenta posibilidad de chubascos aislados, el ambiente será caluroso durante la tarde.

Miércoles 10 de junio

Temperatura máxima: 35°C

Temperatura mínima: 21°C

Condición: despejado

Se prevén lluvias aisladas en algunas zonas del estado, pero en la zona metropolitana dominará el cielo con pocos nubarrones y temperaturas altas.

Jueves 11 de junio

Temperatura máxima: 35°C

Temperatura mínima: 22°C

Condición: medio nublado

El calor continuará con máximas cercanas a los 35 grados, mientras que la probabilidad de lluvia seguirá siendo baja en comparación con el centro y occidente del país.

¿Qué ciudad tendrá el clima más favorable?

De las tres sedes, Monterrey será la ciudad con menor probabilidad de lluvia, aunque con temperaturas más altas.

En contraste, Ciudad de México y Guadalajara enfrentarán jornadas marcadas por precipitaciones prácticamente continuas hasta el jueves, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles encharcamientos y tormentas eléctricas.