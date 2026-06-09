Tormenta tropical Boris toca tierra entre Guerrero y Oaxaca; autoridades estiman lluvias muy fuertes

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Boris toca tierra entre Guerrero y Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

A las 03:00 horas de este martes 9 de junio, la tormenta tropical Boris tocó tierra entre los límites de Guerrero y Oaxaca, como lo informó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de sus canales oficiales.

⚠️ Esta madrugada, la #TormentaTropical #Boris ingresó a tierra entre los límites de #Guerrero y #Oaxaca.



Todos los detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/HCtuKQAqTf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el centro de Boris se localiza a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco, Guerrero.

De igual manera, CONAGUA informó que las intensas rachas de viento continuarán en estados de la costa. Se presentarán vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de 85 km/h y desplazamientos hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Boris continuará provocando lluvias e intensos vientos

El reporte indica que Boris continuará afectando varios estados a lo largo de este martes, con lluvias e intensas ráfagas de viento.

Lluvias

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca Puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos

Vientos

Rachas de 60 a 80 km/h: Guerrero y Oaxaca

Guerrero y Oaxaca Rachas de 40 a 60 km/h: Jalisco, Colima y Michoacán

Oleaje

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

De este modo, tras la llegada de la tormenta tropical Boris a tierra, las autoridades hacen un llamado a la población a estar alerta y a seguir las indicaciones de Protección Civil, pues las intensas lluvias continuarán en las próximas horas.

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