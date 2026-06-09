Tormenta tropical Boris toca tierra entre Guerrero y Oaxaca; autoridades estiman lluvias muy fuertes
A las 03:00 horas de este martes 9 de junio, la tormenta tropical Boris tocó tierra entre los límites de Guerrero y Oaxaca, como lo informó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de sus canales oficiales.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el centro de Boris se localiza a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco, Guerrero.
De igual manera, CONAGUA informó que las intensas rachas de viento continuarán en estados de la costa. Se presentarán vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de 85 km/h y desplazamientos hacia el nor-noroeste a 9 km/h.
Boris continuará provocando lluvias e intensos vientos
El reporte indica que Boris continuará afectando varios estados a lo largo de este martes, con lluvias e intensas ráfagas de viento.
Lluvias
- Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- Puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos
Vientos
- Rachas de 60 a 80 km/h: Guerrero y Oaxaca
- Rachas de 40 a 60 km/h: Jalisco, Colima y Michoacán
Oleaje
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
De este modo, tras la llegada de la tormenta tropical Boris a tierra, las autoridades hacen un llamado a la población a estar alerta y a seguir las indicaciones de Protección Civil, pues las intensas lluvias continuarán en las próximas horas.
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