Boris provocará intensas lluvias este martes, mientras Metereológico vigila a la tormenta tropical Cristina
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte más reciente, las precipitaciones se mantienen este martes 9 de junio en distintos estados de la República Mexicana. La tormenta tropical Boris continuará generando lluvias muy intensas, sobre todo en Guerrero y Oaxaca.
A su vez, el Metereológico vigila la tormenta tropical Cristina, la cual afecta costas de Nicaragua y que, por el momento, se mantiene lejos de territorio mexicano.
No obstante, la onda de calor prevalecerá en distintas entidades, incluso superando los 45 °C en Sonora.
¿Dónde lloverá este martes 9 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sinaloa
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 9 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Superiores a 45 °C: Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Guerrero
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y Chihuahua
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León
- Viento de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinalia, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h
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