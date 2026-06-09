Boris provocará intensas lluvias este martes, mientras Metereológico vigila a la tormenta tropical Cristina

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Boris provocará intensas lluvias este martes; vigilan Cristina. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte más reciente, las precipitaciones se mantienen este martes 9 de junio en distintos estados de la República Mexicana. La tormenta tropical Boris continuará generando lluvias muy intensas, sobre todo en Guerrero y Oaxaca.

A su vez, el Metereológico vigila la tormenta tropical Cristina, la cual afecta costas de Nicaragua y que, por el momento, se mantiene lejos de territorio mexicano.

No obstante, la onda de calor prevalecerá en distintas entidades, incluso superando los 45 °C en Sonora.

¿Dónde lloverá este martes 9 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 9 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C : Sonora

: Sonora 40 a 45 °C : Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Guerrero

: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y Chihuahua

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León Viento de 40 a 60 km/h : Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinalia, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinalia, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Oaxaca y Chiapas

Oaxaca y Chiapas Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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