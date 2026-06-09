Cristina provocará lluvias en México durante los próximos tres días; estos serán los estados más afectados

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Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Cristina se localizará este 9 de junio al sur de las costas de El Salvador y, aunque no afectará directamente a las costas mexicanas, su circulación contribuirá a un periodo de lluvias fuertes a intensas en gran parte del país entre el miércoles 10 y el viernes 12 de junio.

De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados se esperan en estados del Pacífico, sureste y península de Yucatán.

La tormenta tropical se formó luego de que la onda tropical número 5 fuera absorbida por una zona de inestabilidad en el océano Pacífico frente a Centroamérica, que dio origen a la depresión tropical Tres-E y posteriormente a Cristina.

Cristina no impactará México, pero sí dejará lluvias

Aunque el sistema no representa una amenaza directa para las costas mexicanas, su aproximación al sureste del país, junto con una circulación ciclónica asociada, canales de baja presión, divergencia en altura y el ingreso de humedad, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

Estados con más lluvia el miércoles 10 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca (este y sur)

Chiapas (oeste y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Estados con más lluvia el jueves 11 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Guerrero

Puebla

Veracruz

Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche

Estados con más lluvia el viernes 12 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Chihuahua

Durango

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Campeche

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Sinaloa

Nuevo León

Guanajuato

Tlaxcala

Yucatán

Quintana Roo

Cómo estará el clima hoy 9 de junio

Las lluvias previstas para este martes no serán provocadas por Cristina. El pronóstico indica que estarán asociadas al desplazamiento de la depresión tropical Boris sobre Guerrero, además de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Estados con lluvias intensas hoy

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Estados con lluvias muy fuertes hoy

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estados con lluvias fuertes hoy

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Clima hoy en CDMX y Edomex

Para el Valle de México se espera cielo nublado durante gran parte del día, con bancos de niebla por la mañana en zonas altas.

Durante la tarde habrá probabilidad de lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima de 14 a 16 grados y una máxima de 23 a 25 grados. En Toluca se esperan temperaturas mínimas de 12 a 14 grados y máximas de 19 a 21 grados.

También se pronostican rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de la Ciudad de México y del Estado de México.

Persistirá el calor en varios estados

A pesar de las lluvias, continuarán las temperaturas calurosas a muy calurosas en buena parte del país.

La onda de calor prevalecerá en:

Sonora (este y sureste)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (noroeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Por ello, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de Cristina y sobre las lluvias que podrían extenderse hasta el viernes en gran parte del territorio nacional.

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