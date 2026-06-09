Cristina provocará lluvias en México durante los próximos tres días; estos serán los estados más afectados
La tormenta tropical Cristina se localizará este 9 de junio al sur de las costas de El Salvador y, aunque no afectará directamente a las costas mexicanas, su circulación contribuirá a un periodo de lluvias fuertes a intensas en gran parte del país entre el miércoles 10 y el viernes 12 de junio.
De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados se esperan en estados del Pacífico, sureste y península de Yucatán.
La tormenta tropical se formó luego de que la onda tropical número 5 fuera absorbida por una zona de inestabilidad en el océano Pacífico frente a Centroamérica, que dio origen a la depresión tropical Tres-E y posteriormente a Cristina.
Cristina no impactará México, pero sí dejará lluvias
Aunque el sistema no representa una amenaza directa para las costas mexicanas, su aproximación al sureste del país, junto con una circulación ciclónica asociada, canales de baja presión, divergencia en altura y el ingreso de humedad, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.
Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Yucatán
- Quintana Roo
Estados con más lluvia el miércoles 10 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Oaxaca (este y sur)
- Chiapas (oeste y sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
Estados con más lluvia el jueves 11 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Oaxaca
- Chiapas
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Campeche
Estados con más lluvia el viernes 12 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nayarit
- Chihuahua
- Durango
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Campeche
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Nuevo León
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Yucatán
- Quintana Roo
Cómo estará el clima hoy 9 de junio
Las lluvias previstas para este martes no serán provocadas por Cristina. El pronóstico indica que estarán asociadas al desplazamiento de la depresión tropical Boris sobre Guerrero, además de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.
Estados con lluvias intensas hoy
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Estados con lluvias muy fuertes hoy
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Estados con lluvias fuertes hoy
- Chihuahua
- Durango
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Morelos
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tamaulipas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Clima hoy en CDMX y Edomex
Para el Valle de México se espera cielo nublado durante gran parte del día, con bancos de niebla por la mañana en zonas altas.
Durante la tarde habrá probabilidad de lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
En la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima de 14 a 16 grados y una máxima de 23 a 25 grados. En Toluca se esperan temperaturas mínimas de 12 a 14 grados y máximas de 19 a 21 grados.
También se pronostican rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de la Ciudad de México y del Estado de México.
Persistirá el calor en varios estados
A pesar de las lluvias, continuarán las temperaturas calurosas a muy calurosas en buena parte del país.
La onda de calor prevalecerá en:
- Sonora (este y sureste)
- Chihuahua (oeste y suroeste)
- Durango (noroeste)
- Sinaloa (norte, centro y sur)
Por ello, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de Cristina y sobre las lluvias que podrían extenderse hasta el viernes en gran parte del territorio nacional.
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