Pronostican clima templado y sin lluvias este fin de semana en Tlaxcala

Tlaxcala tendrá cielo despejado este fin de semana. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pronóstico del clima para este sábado en Tlaxcala indica cielo despejado durante gran parte del día, con condiciones estables y sin probabilidad de lluvias.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 7 grados, por lo que el ambiente será fresco durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde se sentirá templado.

En cuando al viento, se espera que sople desde el sur entre 5 y 10 km/h, con ráfagas de hasta 32 km/h.

Domingo: temperaturas ligeramente más altas

Para el domingo, el pronóstico indica que continuará el cielo despejado en Tlaxcala, con condiciones similares a las del día anterior.

Según la Comisión Nacional del Agua, la temperatura máxima alcanzará los 26 grados y la mínima será de 8 grados, manteniendo un ambiente fresco al amanecer y más cálido durante la tarde.

El viento también provendrá del sur, con velocidades de 10 a 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h.

Sin lluvias durante el fin de semana

Para ambos días no se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia de 0%, lo que favorecerá condiciones ideales para actividades al aire libre.

