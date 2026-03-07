Clima en México para este sábado: nevadas en Baja California, lluvia y calor en el resto del país

GENERANDO AUDIO...

Clima indica nevadas en Baja California para este sábado. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 7 de marzo, el frente frío 39 ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila. Además, se prevé surada en el litoral del golfo de México.

Por otro lado, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, fuertes en Campeche y Quintana Roo, intervalos de chubascos en Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán; y lluvias aisladas en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Tabasco. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, mantendrán clima frío por la mañana, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango, vientos con rachas fuertes y lluvias aisladas en la región mencionada; a partir de la tarde, existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde lloverá este sábado 7 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Tabasco

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierras de Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Con el frente frío, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 7 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Oaxaca

Oaxaca 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: Coahuila, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

– 10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California

de altura: costa de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California Sur y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas.

Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

