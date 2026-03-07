Clima en México para este sábado: nevadas en Baja California, lluvia y calor en el resto del país
Para este sábado 7 de marzo, el frente frío 39 ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila. Además, se prevé surada en el litoral del golfo de México.
Por otro lado, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, fuertes en Campeche y Quintana Roo, intervalos de chubascos en Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán; y lluvias aisladas en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Tabasco. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Asimismo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, mantendrán clima frío por la mañana, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango, vientos con rachas fuertes y lluvias aisladas en la región mencionada; a partir de la tarde, existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
¿Dónde lloverá este sábado 7 de marzo?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Tabasco
Posible caída de nieve o aguanieve
- Sierras de Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Con el frente frío, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 7 de marzo?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Oaxaca
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 ° C: Coahuila, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- –10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California Sur y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.