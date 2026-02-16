Segunda semana de febrero 2026 suma 316 homicidios; Guanajuato encabeza lista

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En México se denunciaron 316 homicidios durante la segunda semana de febrero 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los estados que lideraron las cifras fueron Guanajuato con 38 y Sinaloa con 26 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 81 homicidios, de los cuales 44 ocurrieron el sábado 14 de febrero, y 37 el domingo 15 de febrero.

Cifra de asesinatos por semana en México

Del lunes 9 de febrero al domingo 15 de febrero de 2026, la SSPC reportó 316 asesinatos, lo que representa un aumento de 14.08% aproximadamente respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 277 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, los estados que mayor número de homicidios concentraron fueron:

Guanajuato: 38

Sinaloa: 26

Homicidios por día y estados con más denuncias

9 de febrero: 43

Baja California: 5

Guanajuato: 4

Sinaloa: 2

10 de febrero: 37

Guanajuato: 7

Baja California: 5

Sinaloa: 3

11 de febrero: 61

Chihuahua: 7

Sinaloa: 7

Guanajuato: 4

12 de febrero: 53

Guanajuato: 6

Morelos: 6

Sinaloa: 5

13 de febrero: 41

Veracruz: 6

Sinaloa: 4

Guanajuato: 3

14 de febrero: 44

Guanajuato: 7

Veracruz: 6

Nayarit: 4

15 de febrero: 37

Guanajuato: 7

Sinaloa: 5

Oaxaca: 3

Total en la semana: 316

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 33 mil 852 homicidios, aproximadamente.

Guanajuato sigue encabezando cifras de asesinatos

Guanajuato es el estado que encabezó las denuncias por homicidio durante la segunda semana de febrero, de acuerdo con las cifras del SSPC, con 38.

El jueves 12 de febrero, medios locales reportaron el asesinato de dos hombres a balazos sobre el bulevar León-San Francisco, en el municipio de Purísima.

Los primeros reportes indican que las personas viajaban en un automóvil gris cuando fueron atacadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento