Febrero 2026 inicia con 277 homicidios; Sinaloa y Guanajuato concentran más casos

GENERANDO AUDIO...

Violencia en México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En México se denunciaron 277 homicidios durante la primera semana de febrero 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los estados que lideraron las cifras fueron Guanajuato con 33 y Sinaloa con 25 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 86 homicidios, de los cuales 38 ocurrieron el sábado 7 de febrero, y 48 el domingo 8 de febrero.

Cifra de asesinatos por semana en México

Del lunes 2 de febrero al domingo 8 de febrero de 2026, la SSPC reportó 277 asesinatos, lo que representa una reducción de 7.6% aproximadamente respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 300 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, los estados que mayor número de homicidios concentraron fueron:

Guanajuato : 33

: 33 Sinaloa: 25

Homicidios por día y estados con más denuncias

2 de febrero: 38

Sinaloa: 4

Guanajuato:3

Ciudad de México: 3

3 de febrero: 41

Guanajuato: 5

Baja California: 4

Chihuahua: 3

4 de febrero: 46

Chihuahua: 5

Guanajuato: 4

Sinaloa: 3

5 de febrero: 31

Sinaloa: 4

Guanajuato: 3

Baja California: 3

6 de febrero: 35

Guanajuato: 9

Baja California: 3

Sinaloa: 3

7 de febrero: 38

Sinaloa: 8

Guanajuato: 5

Sonora: 3

8 de febrero: 48

Nuevo León: 5

Guanajuato: 4

Sinaloa 3

Total en la semana: 277

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 33 mil 536 homicidios, aproximadamente.

Guanajuato y Sinaloa con múltiples asesinatos el fin

El viernes 6 de febrero, en León, Guanajuato, se reportó el asesinato de cuatro hombres en distintas colonias del municipio.

En el mismo estado, pero en el municipio de Jaral del Progreso, en la comunidad de Victoria de Cortázar, se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre.

Mientras que en Sinaloa, el domingo 8 de febrero se reportó el homicidio de tres personas en los municipios de Culiacán y Elota, además de que se informó del hallazgo de una osamenta en Navolato.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.