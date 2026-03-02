Clima en Mineral del Chico, Hidalgo, para el 3 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes 3 de marzo de 2026 en Mineral del Chico, Hidalgo, donde se espera un día con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia, condiciones típicas de la temporada en esta región serrana. Los datos difundidos por la dependencia señalan que no se anticipan precipitaciones y que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante la jornada.

Temperaturas y condiciones

Según el reporte de la Conagua:

Temperatura máxima durante el día: alrededor de 23 grados

Temperatura mínima por la mañana: Cerca de los 6 grados

Cielo: mayormente despejado, con poca nubosidad

Probabilidad de lluvia: 0% durante toda la jornada

Viento: viento con dirección noreste, con velocidades de 5 a 10 km/h y rachas que pueden alcanzar los 17 km/h

Estas condiciones reflejan un clima agradable durante el día, con frescura en la madrugada y mañanas templadas, de acuerdo con los reportes climatológicos.

Condiciones del viento

El flujo del viento predominante desde el noreste favorecerá sensaciones térmicas ligeramente más frescas en zonas altas del municipio, aunque no representa un riesgo significativo para actividades cotidianas.

Recomendaciones para la población

Por la mañana: debido a las bajas temperaturas iniciales, se recomienda usar prenda abrigada ligera si sales temprano

Durante el día: el clima será tibio y agradable, ideal para actividades al aire libre, pero es aconsejable permanecer hidratado y usar protección solar

Lluvia: no se esperan precipitaciones, por lo que no es necesario llevar paraguas

