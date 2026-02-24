¿Lloverá en Morelos, Coahuila? Pronóstico oficial del clima para este miércoles
El pronóstico meteorológico de la Conagua para mañana en Morelos, Coahuila indica condiciones estables y secas, con cielo poco nuboso durante la mayor parte del día y sin probabilidad de lluvia.
De acuerdo con los datos disponibles, la temperatura máxima alcanzará los 36 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 13 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, lo que refleja una amplitud térmica considerable.
No se prevén precipitaciones y la probabilidad de lluvia es de 0%.
Temperatura y condiciones generales
- Cielo: poco nuboso
- Temperatura máxima: 36 grados
- Temperatura mínima: 13 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
El ambiente será muy caluroso por la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 17:00 horas, cuando se espera el mayor incremento térmico.
Vientos y rachas
El viento soplará del suroeste, con velocidades sostenidas de 10 a 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.
Estas condiciones pueden generar tolvaneras ligeras en zonas abiertas o rurales, por lo que se recomienda precaución al conducir en carretera.
Recomendaciones
Ante las altas temperaturas y el ambiente seco:
- Mantener hidratación constante
- Evitar exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación
- Utilizar protector solar y ropa ligera
- No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones oficiales en caso de cambios en las condiciones meteorológicas.
