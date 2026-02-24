¿Lloverá en Morelos, Coahuila? Pronóstico oficial del clima para este miércoles

GENERANDO AUDIO...

Conagua informa que Coahuila alcanza los 36 grados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pronóstico meteorológico de la Conagua para mañana en Morelos, Coahuila indica condiciones estables y secas, con cielo poco nuboso durante la mayor parte del día y sin probabilidad de lluvia.

De acuerdo con los datos disponibles, la temperatura máxima alcanzará los 36 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 13 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, lo que refleja una amplitud térmica considerable.

No se prevén precipitaciones y la probabilidad de lluvia es de 0%.

Temperatura y condiciones generales

Cielo: poco nuboso

poco nuboso Temperatura máxima: 36 grados

36 grados Temperatura mínima: 13 grados

13 grados Probabilidad de lluvia: 0%

El ambiente será muy caluroso por la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 17:00 horas, cuando se espera el mayor incremento térmico.

Vientos y rachas

El viento soplará del suroeste, con velocidades sostenidas de 10 a 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Estas condiciones pueden generar tolvaneras ligeras en zonas abiertas o rurales, por lo que se recomienda precaución al conducir en carretera.

Recomendaciones

Ante las altas temperaturas y el ambiente seco:

Mantener hidratación constante

Evitar exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación

Utilizar protector solar y ropa ligera

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones oficiales en caso de cambios en las condiciones meteorológicas.

