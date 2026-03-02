Pronóstico del clima para Puebla capital para el 3 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Clima en la capital de Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes 3 de marzo en la capital de Puebla, donde se prevé un día con condiciones atmosféricas estables, cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.

De acuerdo con el reporte meteorológico, no se esperan precipitaciones durante la jornada y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Temperaturas previstas

Según datos oficiales de CONAGUA, la temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima descenderá hasta los 8 °C durante las primeras horas del día.

El contraste térmico será notable entre la mañana y la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura.

Condiciones de viento

El pronóstico indica viento con dirección sur, con velocidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar los 23 kilómetros por hora.

Estas condiciones no representan riesgo para la población; sin embargo, se recomienda asegurar objetos ligeros en exteriores.

Recomendaciones para la población

Por la mañana: Debido a las temperaturas más bajas temprano, es recomendable llevar una prenda ligera o abrigo delgado si sales al amanecer

Durante el día: El clima será agradable y cálido, ideal para actividades al aire libre, pero es aconsejable usar protección solar si estarás expuesto al sol por periodos prolongados

Lluvia: Aunque la probabilidad de lluvia es baja, llevar un paraguas ligero o impermeable pequeño, puede ser útil en zonas elevadas

Viento: Toma precaución si vas a manejar objetos ligeros al aire libre, ya que rachas moderadas de viento podrían desplazarlos

