Pronóstico del clima para Puebla capital para el 3 de marzo

| 09:42 | Redacción Estados | Uno TV
Clima en la capital de Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes 3 de marzo en la capital de Puebla, donde se prevé un día con condiciones atmosféricas estables, cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.

De acuerdo con el reporte meteorológico, no se esperan precipitaciones durante la jornada y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Temperaturas previstas

Según datos oficiales de CONAGUA, la temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima descenderá hasta los 8 °C durante las primeras horas del día.

El contraste térmico será notable entre la mañana y la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura.

Condiciones de viento

El pronóstico indica viento con dirección sur, con velocidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar los 23 kilómetros por hora.

Estas condiciones no representan riesgo para la población; sin embargo, se recomienda asegurar objetos ligeros en exteriores.

Recomendaciones para la población

  • Por la mañana: Debido a las temperaturas más bajas temprano, es recomendable llevar una prenda ligera o abrigo delgado si sales al amanecer
  • Durante el día: El clima será agradable y cálido, ideal para actividades al aire libre, pero es aconsejable usar protección solar si estarás expuesto al sol por periodos prolongados
  • Lluvia: Aunque la probabilidad de lluvia es baja, llevar un paraguas ligero o impermeable pequeño, puede ser útil en zonas elevadas
  • Viento: Toma precaución si vas a manejar objetos ligeros al aire libre, ya que rachas moderadas de viento podrían desplazarlos

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Posibles heladas en el norte, pero calor en el resto del país: clima para este domingo 1° de marzo

Clima

Posibles heladas en el norte, pero calor en el resto del país: clima para este domingo 1° de marzo

Pronóstico del clima para sábado y domingo en San Luis Potosí

Clima

Pronóstico del clima para sábado y domingo en San Luis Potosí

Poca lluvia y calor predominante en México: clima para este viernes 27

Clima

Poca lluvia y calor predominante en México: clima para este viernes 27

Pronóstico del clima para este viernes en Morelia con máxima de 30 grados

Clima

Pronóstico del clima para este viernes en Morelia con máxima de 30 grados

Etiquetas: , ,