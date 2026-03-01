Posibles heladas en el norte, pero calor en el resto del país: clima para este domingo 1° de marzo

| 03:25 | Redacción | Uno TV
Heladas en el norte, pero calor en el resto: clima 1° de marzo. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 1° de marzo, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, aunados al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Zacatecas, Nayarit, Oaxaca y Tabasco. No obstante, el calor se mantendrá.

De igual forma, este domingo 1° de marzo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en las citadas regiones, prevaleciendo la onda de calor en Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera centrada sobre el noroeste mexicano propiciará ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas serranas del norte del territorio nacional. 

¿Dónde lloverá este domingo 1° de marzo?

Intervalo de Chubascos (5 a 25 mm)

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Estado de México
  • Veracruz
  • Puebla
  • Yucatán

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 1° de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán
  • 30 a 35 ° C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo y Oaxaca

Vientos:

  • Viento de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec
  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y sin lluvia. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Sheinbaum reitera llamado a EU para frenar tráfico de armas desde Sinaloa

Nacional

Sheinbaum reitera llamado a EU para frenar tráfico de armas desde Sinaloa

Arriba a Veracruz el USS Wichita para reabastecimiento logístico

Nacional

Arriba a Veracruz el USS Wichita para reabastecimiento logístico

México advierte que escalar el conflicto en Medio Oriente tendrá consecuencias graves

Nacional

México advierte que escalar el conflicto en Medio Oriente tendrá consecuencias graves

FGR aprehende a contador de Emilio Lozoya por presunta evasión de ISR

Nacional

FGR aprehende a contador de Emilio Lozoya por presunta evasión de ISR

Etiquetas: ,