Posibles heladas en el norte, pero calor en el resto del país: clima para este domingo 1° de marzo
Para este domingo 1° de marzo, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, aunados al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Zacatecas, Nayarit, Oaxaca y Tabasco. No obstante, el calor se mantendrá.
De igual forma, este domingo 1° de marzo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en las citadas regiones, prevaleciendo la onda de calor en Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera centrada sobre el noroeste mexicano propiciará ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas serranas del norte del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este domingo 1° de marzo?
Intervalo de Chubascos (5 a 25 mm)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Nayarit
- Estado de México
- Veracruz
- Puebla
- Yucatán
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 1° de marzo?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 ° C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo y Oaxaca
Vientos:
- Viento de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: golfo de Tehuantepec
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y sin lluvia. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
