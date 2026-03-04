Conagua prevé ambiente cálido en Oaxaca de Juárez con mínimas de 8 grados
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que del 5 al 7 de marzo se prevé cielo poco nuboso en Oaxaca de Juárez, con temperaturas máximas de entre 27 y 29 grados y sin probabilidad de lluvia.
5 de marzo: ambiente cálido y sin lluvias
Para el jueves 5 de marzo se pronostica cielo poco nuboso, con temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 8 grados.
La probabilidad de lluvia es de 0%, el viento será de 5 a 10 km/h, con dirección sur y rachas de hasta 17 km/h.
6 de marzo: se mantiene condiciones estables
El viernes 6 de marzo continuará el cielo poco nuboso en Oaxaca de Juárez.
Se espera una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 9 grados, sin lluvias.
El viento será de 5 a 10 km/h con dirección suroeste y rachas que podrían alcanzar los 16 km/h.
7 de marzo: aumento en la temperatura máxima
Para el sábado 7 de marzo se prevé una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 9 grados, con cielo poco nuboso.
La probabilidad de lluvia se mantiene en 0% con viento de 5 a 10 km/h del suroeste y rachas de hasta 28 km/h.
De acuerdo con la Conagua, las condiciones meteorológicas en la capital oaxaqueña se mantendrán estables durante estos días sin pronóstico de precipitaciones.
