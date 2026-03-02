Pese al alza del salario mínimo, casi 8 millones de hogares no cubren canasta alimentaria; Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los más afectados, advierte estudio

GENERANDO AUDIO...

En millones de hogares no alcanza para canasta alimentaria. Foto: Cuartoscuro

La pobreza laboral persiste en casi ocho millones de hogares en México, por lo que no se alcanza a cubrir una canasta alimentaria, de acuerdo con el más reciente estudio del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

“De casi 12 millones de hogares en pobreza (laboral) hace un año, casi ocho millones seguían en pobreza un año después… ¿Es importante el ingreso laboral de las personas? Claro ¿cuánto representa del ingreso total, del ingreso de las familias? Más de dos terceras partes”. Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social CEEY

El incremento de los últimos años al salario mínimo no le ha ayudado a 7.8 millones de hogares mexicanos a cubrir el costo de la canasta alimentaria para sus integrantes.

De acuerdo con el más reciente estudio del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la pobreza laboral persiste, principalmente, en tres entidades del sur-sureste del país.

“No solamente tienes en el caso de Chiapas, Guerrero, Oaxaca a una mayor proporción de población en condición de pobreza laboral, sino que están más lejos de poder superar la línea”. Roberto Vélez, director Ejecutivo CEEY

Los especialistas del CEEY urgieron al gobierno a trabajar en políticas que fortalezcan el mercado laboral.

“Aunque haya subido el salario mínimo no le ayuda del todo a salir de la pobreza, porque es población que tiene más barreras para salir de la pobreza… No solamente importa la gente en pobreza, importa cuánto tiempo estuvo en pobreza y cuánto tiempo está en pobreza”. Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social CEEY

