Clima en Tabasco, Zacatecas, para este 3 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

Tabasco, Zacatecas, alcanzará los 31 grados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes 3 de marzo en Tabasco, Zacatecas, donde se prevé un día despejado, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas durante la tarde.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%.

Temperaturas previstas

Según el informe oficial, la temperatura máxima alcanzará los 31 grados, en el transcurso de la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 9 grados durante las primeras horas del día.

Se prevé una marcada amplitud térmica entre la mañana y la tarde, característica de regiones con clima seco.

Condiciones de viento

El pronóstico indica viento con dirección noroeste, con velocidades entre 5 y 10 km/h y rachas que podrían alcanzar los 18 km/h.

Estas condiciones no representan riesgo; sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al Sol durante las horas de mayor radiación.

Panorama general

El reporte de la Comisión Nacional del Agua señala que las condiciones serán estables durante toda la jornada, con cielo despejado y ambiente caluroso por la tarde.

Autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico meteorológico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.