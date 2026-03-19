Norte del país tendrá ambiente seco y onda de calor, mientras en el resto se prevén lluvias para este jueves

| 04:35 | Francisco López | Uno TV
Clima en México, 1 de junio de 2025: intensas lluvias por remanentes de Alvin y altas temperaturas
Este domingo se prevén lluvias y altas temperaturas en el país. Foto: Cuartoscuro

Este jueves 19 de marzo de 2026, se pronostican lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte, además de generar el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur). Además, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste). 

¿Dónde habrá lluvias este jueves?

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Tabasco
    • Chiapas
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Guerrero
    • Oaxaca
    • Puebla
    • Veracruz
    • Campeche
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • San Luis Potosí
    • Michoacán
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Estado de México
    • Yucatán
    • Quintana Roo

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).
    • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
    • 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas:
    • -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.
  • Viento:
    • Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Oleaje:
    • 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El clima en el Valle de México

Mientras que, en el Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado, con bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Durante la tarde, habrá ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 h) en zonas del Estado de México y sin lluvia en CDMX.

  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima: 6 a 8 °C.
  • Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes, canales de baja presión y una vaguada en altura sobre el interior del país, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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