Norte del país tendrá ambiente seco y onda de calor, mientras en el resto se prevén lluvias para este jueves
Este jueves 19 de marzo de 2026, se pronostican lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas.
Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte, además de generar el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur). Además, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste).
¿Dónde habrá lluvias este jueves?
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Tabasco
- Chiapas
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Guerrero
- Oaxaca
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Yucatán
- Quintana Roo
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
- 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.
- Viento:
- Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.
- Oleaje:
- 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El clima en el Valle de México
Mientras que, en el Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado, con bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Durante la tarde, habrá ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 h) en zonas del Estado de México y sin lluvia en CDMX.
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
- Temperatura mínima: 6 a 8 °C.
- Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.
¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, este viernes, canales de baja presión y una vaguada en altura sobre el interior del país, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
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