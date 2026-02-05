Pronóstico del clima para este viernes 6 de febrero en Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Cambios de temperaturas en Monterrey N.L. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este viernes 6 de febrero, la cuidad de Monterrey y su área metropolitana presentarán condiciones de tiempo estable, con cielos mayormente despejados durante todo el día, sin probabilidad de lluvia, lo que favorecerá un ambiente seco en la zona, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Temperaturas: mañana fresca y tarde calurosa

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el ambiente será fresco, con temperaturas cercanas a los 8°C. Conforme avance el día, el termómetro irá en ascenso de manera gradual.

La temperatura máxima alcanzará los 26°C alrededor de las 15:00 horas, generando una tarde cálida y soleada, ideal para actividades al aire libre. Por la noche, el ambiente volverá a refrescar, con temperaturas que rondarán los 16 a 19°C.

Viento moderado en la región

A lo largo del día se mantendrá viento moderado del sureste, con velocidades de entre 7 y 23 km/h, registrándose las rachas más intensas durante la tarde. Estas condiciones podrían generar una ligera sensación de frescura en algunos momentos.

Debido al contraste térmico entre la mañana y la tarde, se recomienda vestir por capas, salir abrigado temprano y usar protección solar durante las horas de mayor radiación. Asimismo, es importante mantenerse hidratado ante el aumento de temperatura por la tarde.

